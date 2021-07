Suspeitos de tráfico são detidos com grande quantidade de drogas no Santo Agostinho

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 11:12 horas

Volta Redonda – Dois jovens foram detidos pela Polícia Militar na tarde dessa terça-feira, dia 13, em Volta Redonda, suspeitos de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, encaminhada para 93ª DP, foram apreendidos 300 pinos de cocaína, 180 pedras de crack, 120 skanks, 60 frascos de loló, 18 unidades de lança perfume e R$84,00 em espécie.

Segundo PMs do 28º Batalhão, o flagrante foi possível após uma denúncia anônima, que dava conta que na Servidão Marapim, no Morro da Conquista, localizado no bairro Santo Agostinho, havia movimento de tráfico.

Os suspeitos e todo material foram encaminhados para delegacia de Volta Redonda para medidas cabíveis.