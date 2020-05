Taxa de ocupação em leitos de UTI para Covid-19 em Barra Mansa é de 11% eu

Matéria publicada em 25 de maio de 2020, 22:36 horas

Leitos em enfermarias estão com 58% das vagas disponíveis. Ou seja: tem 21 vagos e 15 ocupados

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable divulgou no início da noite desta segunda-feira, dia 25, o número da pacientes internados em hospitais municipais (Santa Casa, Centro de Covid, Hospital da Mulher e UPA do Centro) com suspeita ou confirmação da Covid-19.

De acordo com os dados, a ocupação nas UTIs (Unidade de Tratamento Intensivo) destinadas a pacientes com o novo coronavírus chega a 11%, sendo que 89% dos leitos estão disponíveis. Ou seja: tem dois pacientes internados e 19 vagas.

Nas enfermarias a ocupação atinge 42% e as vagas chegam a 58%: tem 21 leitos vazios e 15 ocupados.

Com relação aos respiradores mecânicos, o município está com 100% disponível. Dos 38 existentes, nenhum está sendo usado.

Resumo das internações

A Santa Casa tem 8 pacientes internados (um no CTI e sete na enfermaria), com suspeita da Covid-19, e tem um caso de paciente confirmado no CTI e dois em leitos. Nenhum está usando respirador mecânico.

O Hospital Regional tem um dois pacientes com suspeita (um na UTI e outro em enfermaria), além de dois confirmados: um também na UTI e outro na enfermaria. Nenhum em ventilação mecânica. O Hospital Regional fica em Volta Redonda é gerido pelo governo do Estado, mas atende pacientes de toda a região e da capital.

O Centro de Covid tem 5 pacientes suspeitos de estarem infectados e um confirmado em leito. Todos também sem uso de ventilação mecânica.

No Hospital da Mulher, não há internações: nem de pacientes com suspeita ou confirmados com a Covid-19.

Reunião com secretário

O prefeito se reuniu nesta segunda-feira com o secretário estadual de Saúde, Fernando Ferry, para informar que o município está trabalhando para aumentar a capacidade hospitalar, “embora não tenha ocorrido excesso de ocupação” desde o início da pandemia.

-Conseguimos nos estruturar para, dentro da Santa Casa, termos mais 8 leitos de CTI, 19 leitos de enfermaria e ainda criamos uma enfermaria para crianças com leitos específicos e isolados dos demais – disse Rodrigo, informando que o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, também participou do encontro.

Exames realizados

O prefeito informou também sobre os exames feitos no município.

