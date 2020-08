Táxi é atingido por trem em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 07:39 horas

Barra Mansa – Um táxi foi atingido por um trem na noite de domingo 3, em Barra Mansa. O acidente foi registrado na Rua Duque de Caxias, próximo à Estação, no Centro.

O motorista, de 40 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa com dores no pescoço. Guardas Municipais também estiveram no local após o acidente.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da unidade médica e até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.