Temporal provoca alagamentos e deslizamento de terra em bairros de Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2021, 19:01 horas

Barra Mansa – A Defesa Civil de Barra Mansa informou que o forte temporal que caiu na cidade, no final da tarde desta terça-feira (14), provocou o alagamento de algumas ruas do bairro Vila Maria e Vista Alegre, no entanto, as vias já foram liberadas.

Na Vila Maria, conforme vídeos publicados por internautas, é possível ver o grande volume de água que tomou as ruas Orestes Vieira da Fonseca, Augusto knupp e a principal via do bairro, Antônio Graciano da Rocha. Segundo a Defesa Civil, o alagamento ocorreu porque o sistema de drenagem não conseguiu escoar a forte chuva que nesta tarde teria sido bem acima da média.

Na Vista Alegre os córregos Laranjeira e o da Rua São Pedro transbordaram, provocando alagamento das vias, no entanto, a situação já foi normalizada.

Já no distrito de Santa Rita de Cássia o órgão registrou um deslizamento de terra ocorrido na Estrada da Figueira. No bairro Siderlandia a equipe foi acionada para verificar um deslizamento de terra na Rua A, onde parte da via ficou bloqueada.

Volta Redonda

Segundo informações da defesa civil de Volta Redonda, apesar das fortes chuvas que atingiram Volta Redonda na tarde desta terça-feira, não houve chamada na base para qualquer local.

Porém equipes da defesa civil se deslocaram para as margens direita e esquerda do Rio Paraíba, onde verificaram também, pontos de retenção próximos ao Royal Retiro e hotel Sider, na Vila Santa Cecília.

De acordo com a defesa civil, no geral, a cidade se comportou muito bem.

A defesa civil também informou que vai aguardar as próximas horas para dar mais informações.