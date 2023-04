Terceiro lote do Abono Salarial começa a ser pago dia 17 de abril, diz Ministério do Trabalho

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 07:28 horas

País – A partir de 17 de abril, o Ministério do Trabalho e Emprego dá início ao pagamento do 3º lote do abono salarial. Este pagamento é direcionado aos trabalhadores nascidos em maio e junho que tenham direito ao benefício. Ao todo, serão pagos abonos a mais de 4,6 milhões de trabalhadores, o que representa um montante de aproximadamente R$ 4,76 bilhões de reais. A consulta aos valores a serem recebidos e local de recebimento já pode ser feita na Carteira Trabalho Digital e no portal gov.br.

Os trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS recebem pela Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos, inscritos no PASEP, final 3 e 4, recebem pelo Banco do Brasil. O valor do abono segundo o Ministério do Trabalho, varia de R$ 108.50 a R$ 1.302,00, de acordo com quantidade de meses trabalhados no ano-base 2021.

Também receberão neste lote os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que não tiveram o valor liberado na Caixa ou no Banco do Brasil nos dois primeiros lotes por alguma divergência identificada no sistema. Caso o trabalhador tenha direito ao abono salarial, mas por alguma divergência ainda não tenha o valor liberado, deve solicitar a revisão de seus dados nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho ou através de formulário eletrônico disponível em https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/canais_atendimento/formulario-de-contato.

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que atendem aos critérios de habilitação, como estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos – contados da data do primeiro vínculo –; ter recebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado; ter exercido atividade remunerada durante pelo menos trinta dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração; e ter seus dados do ano-base 2021 informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

*Com informações do Ministério do Trabalho e Emprego