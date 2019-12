Tiroteio assusta moradores próximo ao UBM em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2019, 23:53 horas

Barra Mansa – Um tiroteio foi registrado no final da noite deste sábado (21), na Rua Vereador Pinho de Carvalho, próximo a entrada do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM). Segundo a PM, um homem, não identificado, ao ser abordado durante um patrulhamento, teria se assustado e disparado duas vezes contra os policiais. Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos 11 tiros.

O suspeito, segundo áudios de um aplicativo de celular de um policial que participou da abordagem, estaria vestido com uma calça jeans e um blusa de inverno, preta. Após os disparos, de acordo com a PM, o homem teria fugido e entrado nas instalações da universidade, deixando um revólver, cal. 38 para trás. Testemunhas chegaram a informar ao DIÁRIO DO VALE que viram a PM entrando na universidade com lanternas nas mãos, a procura do suspeito; localizado minutos depois, em uma área de mata, em uma localidade conhecida como Alto do Morro.

No áudio, o policial chegou a relatar que o suspeito poderia estar baleado, o que levou a crer, que existia a possibilidade do homem dar entrada em alguma unidade hospitalar para receber atendimento médico. A arma apreendida e o suspeito, serão encaminhados para a 90ª DP, local onde a ocorrência será registrada.