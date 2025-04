Torneiras do século XIX são furtadas de chafariz em Valença

Valença – Duas históricas torneiras do século XIX, feitas de bronze e que ornavam o chafariz localizado na Praça XV de Novembro (Jardim de Baixo), no centro de Valença, foram furtadas. O caso ocorreu nos dias 20 de abril (por volta das 18h) e na madrugada de 23 de abril.

O diretor de Parques e Jardins, Octavio Lucas Furtado Stivanin Correa, compareceu à 91ª Delegacia de Polícia nesta quarta-feira (23) para formalizar a ocorrência e colaborar com as investigações. Segundo informações da Diretoria de Parques e Jardins, as peças furtadas são duas torneiras de bronze, instaladas no local há cerca de 175 anos, produzidas pela extinta Fundição Alegria e Cia. O valor das peças ainda não foi avaliado, mas elas têm grande valor histórico para o município. O local não conta com câmeras de monitoramento, o que dificulta a identificação dos responsáveis.

De acordo com o professor de história e Secretário de Cultura e Turismo de Valença, Antônio Carlos, esse chafariz foi construído em 1850 e, por muitos anos, foi a única fonte de água potável no centro da cidade. As pessoas se reuniam na praça para pegar água e lavar roupas. As torneiras são de bronze porque esse era o material utilizado no século XIX. Em 2023, o chafariz passou por uma reforma e voltou a funcionar depois de quase 20 anos inativo.

A Prefeitura convoca a população a colaborar com informações que possam auxiliar na elucidação do caso. Qualquer suspeita pode ser repassada anonimamente ao Disque Denúncia (2453-7048) ou diretamente à 91ª DP de Valença, pelo telefone (24) 2452-3769. Denúncias também podem ser apresentadas à Polícia Militar, pelo número 190, ou à Guarda Civil Municipal, pelo número 153.