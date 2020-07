Transporte de carga superdimensionada é reiniciado nesta quinta-feira, na Dutra

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 10:55 horas

Condensador, de 73 metros de comprimento, 6,90 metros de largura, 5,65 metros de altura e 361,9 toneladas, estava estacionado no km 258, em Volta Redonda, e tem como destino, o município de Seropédica

Volta Redonda – Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram na manhã desta quinta-feira (09), que a carga superdimensionada que está sendo transportada desde o dia 06 de julho, na Dutra, com destino o município de Seropédica (RJ), teve seu deslocamento reiniciado.

Trata-se de um condensador, de 73 metros de comprimento, 6,90 metros de largura, 5,65 metros de altura e 361,9 toneladas, circulando à velocidade máxima de 40 km/h, estacionado no km 258 da Dutra, em Volta Redonda, sentido RJ, em frente à base da CCR-Nova Dutra, até hoje, devido à realização de obras na pista, que impediram o deslocamento.

Segundo a PRF, o deslocamento foi reiniciado por volta das 10h e será feito do km 258 ao km 227 da Dutra, no Caiçara, em Piraí, no início da descida da Serra das Araras. A carga ficará no local até por volta das 23h. Ainda segundo a PRF, se for possível, será realizada a operação de descida pela contramão da pista de subida.