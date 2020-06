Três suspeitos de participação em tiroteio no Dom Bosco são presos pela PM

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 11:10 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão prenderam três suspeitos de envolvimento em um tiroteio entre facções rivais do tráfico de drogas, registrado na tarde da terça-feira (09), no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Um quarto suspeito fugiu, mas foi identificado e indiciado por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Dois suspeitos, de 34 e 23 anos, foram presos no Hospital São João Batista, enquanto buscaram atendimento médico devido a ferimentos durante a troca de tiros. Outro suspeito, de 23 anos, foi preso em casa, no Dom Bosco, logo após o confronto. Um revólver calibre 38, com numeração raspada, uma munição intacta e duas deflagradas foram entregues à PM durante a abordagem.

A Polícia Militar continuou as buscas durante a madrugada e na manhã desta quarta-feira, quando conseguiu apreender uma réplica de pistola, um rádio de comunicação e uma granada fabricada artesanalmente. Um veículo, com registro de roubo foi recuperado durante a mesma ação. Segundo a PM, os suspeitos presos foram reconhecidos na delegacia pelo dono do veículo.

A troca de tiros ocorreu por volta das 15 horas de terça-feira (09). Uma câmera de segurança filmou quatro homens saindo de um veículo, modelo Gol, cinza, fazendo vários disparos no meio da rua contra criminosos rivais. Eles tentaram fugir no mesmo carro, mas, abandonaram o veículo e fugiram à pé.

Logo em seguida, o proprietário de outro Gol, foi rendido na Rua 2, no bairro Califórnia, distrito de Barra do Piraí vizinho do Dom Bosco. O carro foi encontrado na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, com manchas de sangue.