Trio é flagrado pela PM com pistolas e munições em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 08:07 horas

Material foi apreendido no bairro Vila Brasília após intenso tiroteio na noite desse sábado, 07

Volta Redonda – Três homens, que não tiveram suas idades divulgadas, foram presos por policiais militares do 28º Batalhão na noite desse sábado (7), em Volta Redonda, após serem flagrados com duas pistolas 9mm com “kit rajada” e carregadores com 32 munições do mesmo calibre, após um tiroteio na Rua PG, na Vila Brasília.

Segundo a PM, todo o material foi encontrado dentro de um carro, após intensa troca de tiros entre suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, em resposta a uma tentativa de invasão ocorrida na sexta-feira (6), no Morro da Conquista, onde resultou na morte de um homem, de 20 anos. Outro, da mesma idade, ficou ferido.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).