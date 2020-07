Trio suspeito de roubo a caixa eletrônico é preso em Angra dos Reis

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 07:33 horas

Ação conjunta da PM e PRF aconteceu durante uma blitz na BR-101, na quarta-feira, dia 15

Angra dos Reis – Um homem apontado pela polícia como um dos maiores suspeitos de roubo de cargas e caixas eletrônicos da região da Costa Verde do Rio foi preso na quarta-feira (15) em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. A prisão aconteceu na BR-101 (Rio-Santos), após as duas polícias montarem uma blitz após receberem informações sobre movimentação de criminosos no bairro Camorim Grande.

Um carro com três suspeitos foi abordado na blitz. Durante a revista, duas pistolas e material supostamente usado para arrombamento de caixas eletrônicos, foram encontradas no veículo. As pistolas, calibre 9 mm e .40, estavam equipadas com o chamado “kit rajada”, carregadores sobressalentes e com as numerações raspadas. Também foram encontradas duas cavadeiras e um bloqueador de sinal de celulares.

Um dos ocupantes do veículo, encontrado com uma pistola na cintura, seria o responsável pelos roubos de cargas e caixas eletrônicos na Costa Verde. Ele é suspeito de ser um dos gerentes do tráfico nas localidades do Camorim Grande e Caixa D’Água, além de ser um dos braços armados da quadrilha. O fato de o suspeito estar em liberdade surpreendeu os agentes. Ele havia sido preso pela Polícia Civil, em junho deste ano, durante uma ação no Centro de Angra. O trio foi encaminhado até a 166ª DP (Angra dos Reis), juntamente como todo o material apreendido.