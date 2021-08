Um suspeito morre e outros dois ficam feridos durante confronto com a PM em Resende

Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 08:16 horas

Resende – Um jovem de 18 anos morreu, outros dois – de 18 e 20 anos – ficaram feridos, na madrugada desta segunda-feira, dia 02, suspeitos de participarem de uma troca de tiros com a Polícia Militar em Resende. O confronto, que também resultou na apreensão de uma pistola calibre .40, 13 munições do mesmo calibre, um carregador de pistola e um colete balístico, aconteceu na Rua Um, no bairro Baixada da Olaria. O caso foi registrado na 89ª DP.

Segundo a PM, uma denúncia anônima indicava que suspeitos armados estariam na localidade. Cientes, os agentes estiveram no endereço e, como consta na ocorrência, foram recebidos a tiros. Houve troca de tiros e, após cessar fogo, um dos suspeitos – encontrado utilizando colete balístico, em posse de uma pistola .40 – foi encontrado caído no chão, baleado no abdômen.

PMs do 37º relatam que o suspeito foi socorrido pela equipe policial ao Hospital de Emergência de Resende, onde não resistiu. Na ocasião, outros dois suspeitos baleados, um no pescoço e outro na perna, deram entrada na unidade médica. A PM relata que ambos permanecem custodiados.