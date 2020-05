Veículo com registro de roubo em Pinheiral é recuperado pela PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de Maio de 2020, 09:29 horas

Barra Mansa – Um veículo, modelo VW Voyage, com registro de roubo em Pinheiral, foi recuperado por policiais militares do 28º BPM no sábado, dia 09, na Rua Pedro Flores, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa.

A recuperação do veículo foi possível após equipes da PM receberem informações indicando que três pessoas, um homem, de 20 anos, uma mulher de 26, outra de 20, moradores do bairro Apóstolo Paulo, estariam no endereço em posse do veículo. Após cerco, os agentes localizaram o trio.

Segundo a Polícia Militar, durante abordagem, o homem assumiu aos agentes a autoria do crime e informou que as duas mulheres não sabiam o que ele iria fazer. Mediante o flagrante, todos foram conduzidos até a 90ª DP (Barra Mansa). O suspeito e a mulher, de 20 anos, permanecerem presos, sendo enquadrados no Art. 157, por roubo.

O veículo foi rebocado, permanecendo no pátio da 90ª DP (Barra Mansa).