Vendas de veículos novos crescem nos principais municípios da região

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 21:41 horas

Volta Redonda segue sendo o maior mercado de carros e motos, e teve crescimento nas vendas de veículos novos em todos os meses

Sul Fluminense – De acordo com os dados do Detran-RJ, todos os cinco maiores municípios do Sul Fluminense (Volta Redonda, Angra dos Reis, Barra Mansa, Resende e Barra do Piraí) tiveram aumento nos emplacamentos de veículos novos. Volta Redonda, que mantém o posto de maior mercado para carros e motos, também foi a única cidade em que as vendas cresceram em todos os meses do ano passado. A cidade emplacou 3.251 veículos zero quilômetro no ano passado, com um crescimento de 19,7% em relação a 2018.

A segunda cidade em número de veículos novos emplacados é Resende, com 2.438, alta de 21,54% em relação aos 2.006 de 2018, seguida por Angra dos Reis, que emplacou 1.901 veículos, com alta de 10,85% sobre os 1.715 do ano retrasado.

Barra Mansa vem na quarta posição, com 1.617 veículos novos em 2019, em alta de 21,03% sobre os 1.336 de 2018. Barra do Piraí, com 711 veículos emplacados em 2019, subindo 2,60% em relação aos 693 do ano retrasado, fecha a lista.

Frotas

Volta Redonda continua ter, por larga margem, a maior frota da região. No fim de 2019, eram 149.831, ou 69.356 a mais que Barra Mansa, que vem em segundo lugar, seguida por Resende e Barra do Piraí.

As vendas de veículos

2018 Município Total ANGRA DOS REIS 1.715 BARRA DO PIRAI 693 BARRA MANSA 1.336 RESENDE 2.006 VOLTA REDONDA 2.716 2019 Município Total ANGRA DOS REIS 1.901 BARRA DO PIRAI 711 BARRA MANSA 1.617 RESENDE 2.438 VOLTA REDONDA 3.251 Comparação Município Total ANGRA DOS REIS 10,85% BARRA DO PIRAI 2,60% BARRA MANSA 21,03% RESENDE 21,54% VOLTA REDONDA 19,70%

As frotas dos municípios