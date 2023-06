Vereador esclarece situação de assessor alvo de operação do MPRJ

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 16:27 horas

Volta Redonda – O gabinete do vereador Antônio Regio Gonçalves Dias, o Lela, esclareceu que Jorge Amado Oliveira Cunha, nomeado para o cargo de assessor comunitário no gabinete do vereador , presta serviços junto às comunidades do município . O servidor, portanto, teria uma função que envolve serviços externos ao gabinete.

De acordo com a nota, “o assessor citado, Jorge Amado, o Baianinho, desempenha um excelente serviço junto ás comunidades de nossa cidade”.

Os esclarecimentos estão em nota emitida pelo gabinete.

Entenda o caso

Mais cedo nesta quinta-feira, promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) estiveram em diversos locais de Volta Redonda, incluindo a Câmara Municipal, para fazer busca e apreensão de aparelhos de telefone celular, computadores e documentos nas residências e nos locais de trabalho de membros e servidores do Poder Legislativo municipal.

Os agentes apuram denúncia de que “Baianinho” seria funcionário-fantasma, por não comparecer ao gabinete.

O gabinete de Lela esclareceu que as funções do assessor são exercidas fora do gabinete. A nota ainda afirma que “todas as informações e documentações já foram entregues ao Ministério Público e estamos tranquilos quanto a nossa idoneidade”.