Vidal consegue R$ 4,7 milhões para saneamento em Trindadee - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 10:02 horas

Paraty e Rio – O presidente da AgeRio, André Vila Verde, e o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, assinaram nesta quinta-feira (10) o contrato de financiamento que vai destinar cerca de R$ 4,7 milhões para a construção de sistema de esgoto sanitário em Trindade, um dos bairros turísticos da cidade. A operação integra a carteira de Setor Público da Agência, que destina recursos para obras de infraestrutura e demais melhorias para os municípios fluminenses.

“O financiamento para o Setor Público é um dos diferenciais da AgeRio e a Prefeitura de Paraty está mais uma vez contando com o nosso apoio para oferecer melhorias para a população. É importante destacar que a Agência está de portas abertas a todos os prefeitos fluminenses que desejam investir na infraestrutura da cidade, promovendo o bem-estar do cidadão”, afirmou Vila Verde.

Para o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, o contrato é relevante, uma vez que levará benefícios econômicos e sociais para os moradores do munícipio da localizado na Costa Verde:

– É o segundo convênio que a Prefeitura firma com a AgeRio e quero agradecer ao governador Claudio Castro pela atenção que tem dado à cidade nos últimos anos. Fica a nossa gratidão pelos investimentos feitos no município. A AgeRio, mais uma vez, terá papel fundamental no desenvolvimento da sociedade.