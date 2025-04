[ VÍDEO ] PRF apreende 24 galos de rinha e ave silvestre em Itatiaia

Itatiaia – Durante uma operação de fiscalização no km 324 da BR-116, na praça de pedágio de Itatiaia (RJ), nesse sábado (12), a Polícia Rodoviária Federal abordou uma caminhonete Toyota Hilux SW4, de cor prata, e flagrou o transporte irregular de 24 galos de rinha e uma ave silvestre da espécie Saltator Similis (Trinca-ferro).

O veículo era ocupado por dois homens, de 42 e 31 anos. No interior do carro, os agentes encontraram os galos amarrados com tiras de pano, acomodados nos bancos traseiros e no assoalho, sem acesso a água ou alimento. A forma de transporte foi considerada cruel, gerando sofrimento aos animais, da raça Índio Combatente, comumente usada em rinhas.

Além dos galos, os policiais encontraram uma gaiola com um Trinca-ferro. O passageiro alegou ser o dono da ave e disse que ela estaria regularizada junto ao IBAMA, mas não apresentou nenhum documento comprobatório.

Diante da situação, os envolvidos poderão responder por crimes ambientais, como maus-tratos e transporte ilegal de fauna silvestre. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Itatiaia para as providências legais.

Os animais foram encaminhados a um médico veterinário da Agência de Meio Ambiente de Resende.