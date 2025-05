[ VÍDEO ] Suspeito de pedofilia é preso em Piraí

Piraí – Policiais civis e militares de Piraí, na tarde de ontem (30), cumpriram um mandado para prisão do balconista de 46 anos suspeito pela prática de estupro de vulneráveis contra duas adolescentes no ano de 2019. O homem foi encontrado no bairro Asilo e encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia.

“Ele conheceu as meninas na loja onde trabalhava, no centro. Pagava lanches e dava dinheiro. Em pouco tempo as aliciou. Através de chamadas de vídeo exigia que as adolescentes ficassem nuas e, algum tempo depois, as levou para própria casa, onde praticou os abusos”, contou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia.

Segundo a Polícia Civil, o crime de estupro teria acontecido em 2019, quando as adolescentes tinham 13 e 14 anos. Com a apresentação das provas do crime, em 2024, a justiça condenou o balconista, que entrou com um recurso. Agora, em 2025, o tribunal analisou o pedido e emitiu o mandado de prisão.

“Em menos de 3 dias da expedição do mandado, conseguimos encontrar e prender esse abusador. Agora ele já está à disposição da justiça, condenado a 9 anos e 4 meses de cadeia. Vale o alerta para os pais fiscalizarem os celulares dos seus filhos menores, justamente para impedir que eles possam cair nas mãos de pedófilos”, explicou o delegado Antonio Furtado.