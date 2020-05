Volta Redonda abre mais oito leitos de UTI/CTI na rede pública municipal

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 16:27 horas

Município tem 599 casos confirmados da doença e 486 pacientes recuperados

Volta Redonda- O município vai abrir mais oito leitos de UTI/CTI na rede pública municipal, totalizando 26 leitos para atendimento à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a partir da semana que vem. O anúncio foi feito pelo prefeito Samuca Silva, em uma transmissão ao vivo, nas redes sociais, na tarde desta terça-feira, dia 12.

Samuca ainda disse que assinou um decreto para gestão única de leitos, incluindo a rede particular de Volta Redonda, o poder público poderá requisitar a administração de leitos em unidades particulares para atender aos casos da Covid-19, se houver necessidade nas próximas semanas, sendo uma medida preventiva.

– Volta Redonda terá uma fila única de gestão de leitos já está decretado, através do decreto 16.162, definindo que o leito privado e público serão em uma única fila. E se tiver que efetuar uma requisição administrativa da UTI já está autorizado pelo secretário de Saúde e a equipe da Epidemiologia a fazer – explicou o prefeito.

A taxa de ocupação de leitos públicos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está em 11%, e o Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira, segue com 5% de ocupação.

Atualização dos casos da Covid-19

Volta Redonda tem 599 casos confirmados do coronavírus, desses 486 pacientes estão recuperados da doença, ou seja, 113 pessoas ainda estão com o vírus ativo no município. Já o número de casos suspeitos/notificados está em 1.583 casos, 405 exames já foram descartados.

O número de mortes por Covid-19 mantém em 20 casos, há seis óbitos suspeitos, que estão sob investigação em Volta Redonda. Nesta terça-feira, Samuca disse que não recebeu novos resultados de exames do Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels), no Rio de Janeiro, e por isso, o número de confirmados não registrou aumento.