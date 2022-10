Volta Redonda anuncia vacinação contra a poliomielite

Matéria publicada em 7 de outubro de 2022, 15:37 horas

Suspeita da doença foi detectada no país, depois de 32 anos sem ocorrências

Volta Redonda – A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará notificou ao Ministério da Saúde que investiga uma suspeita de paralisia infantil em um menino de 3 anos de idade; com isso, aumentou a preocupação com a doença em todo o Brasil, já que desde 1990 não havia registro de casos. A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, alertou que desde 2015 a cobertura vacinal no país está abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 95%.

Uma das possibilidades de proteger as crianças contra essa doença é atender ao chamado da secretaria municipal de Saúde de Volta Redonda, que concentrará a vacinação, a partir deste sábado (8/10), nas seguintes unidades básicas de saúde: Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, Água Limpa I, São Geraldo, Roma I, Vila Brasília, Açude II, Dom Bosco, Volta Grande e Santo Agostinho. A vacina oral é indicada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Todas as unidades básicas de saúde terão a vacina contra a meningite ACWY, recomendada para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, e a vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano), destinada a crianças e adolescente de 9 a 14 anos, permanece disponível em todas as unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF).

‘Dia D’

Neste sábado, dia 8, todas as 46 unidades básicas de saúde estarão abertas das 8h às 17h, em virtude do “Dia D” da campanha “Primavera Rosa” – prevenção à saúde da mulher. Além da oferta de coleta de exames, agendamento de mamografias e orientações sobre o câncer de mama e ginecológico, também serão aplicadas as vacinas para crianças, adolescentes e adultos. A população deve apresentar a caderneta de vacinas, CPF ou cartão SUS.