Volta Redonda chega a 48% de ocupação de UTI e abertura do comércio fica em risco

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 19:03 horas

Mais duas mortes por Covid-19 foram confirmadas nesta quinta-feira, dia 02, totalizando 73 óbitos pela doença

Volta Redonda- A taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está em 48% na rede pública municipal, sem contabilizar o Hospital Regional Zilda Arns, o dado é preocupante. Se houver o aumento de 2% nos próximos dias, chegando a 50% de ocupação, o comércio de Volta Redonda, que seria reaberto na segunda-feira, dia 06, pode não ocorrer. E permanecerá fechado por mais sete dias, segundo a prefeitura.

Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria, no Hospital de Campanha, de 12% caiu para 11,4%, nesta quinta-feira. Mais dois óbitos por Covid-19 foram confirmados no município, que contabiliza 73 mortes pela doença causada pelo novo coronavírus. As informações das vítimas não foram divulgadas no boletim epidemiológico.

Volta Redonda tem 1.801 casos confirmados e 1.349 recuperados. Há 7.243 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde, 2.447 exames deram negativos. Houve um aumento de 3,17% no número de casos notificados.