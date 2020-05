Volta Redonda confirma 21º óbito por Covid-19 e 513 recuperados da doença

Matéria publicada em 13 de Maio de 2020, 16:17 horas

Volta Redonda- O município confirmou o 21º óbito por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A vítima, um idoso, de 74 anos, estava internado na rede pública municipal e não resistiu a doença.

Volta Redonda teve mais seis casos confirmados do coronavírus nesta quarta-feira, dia 13, com os novos dados, o número total de infectados está em 605 confirmados, entretanto há 513 recuperados da doença, ou seja, ainda há 92 pessoas com o vírus ativo no município.

Há 1.621 casos suspeitos/notificados e 408 exames descartados. Os dados foram atualizados pelo prefeito Samuca Silva, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira, dia 13.

De acordo com o prefeito, a taxa de ocupação dos leitos na rede pública municipal se mantém em 11% e no Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira, a taxa é de 5.26%.