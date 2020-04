Volta Redonda confirma a oitava morte por Covid-19, número de testes positivos é mantido em 225

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 16:20 horas

Número de pacientes curados do novo coronavírus subiu para 77, em Volta Redonda

Volta Redonda- O município confirmou a oitava morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A vítima tinha, 83 anos, e não estava entre as mortes suspeitas em relatórios anteriores, segundo o prefeito Samuca Silva, que atualizou os dados na tarde desta quarta-feira, dia 22. Samuca disse ainda que há quatro mortes suspeitas sendo investigadas.

O prefeito ainda informou que o número de testes confirmados não registrou aumento nesta quarta-feira, ou seja, continua em 225 pacientes infectados. Samuca explicou que o município manteve o número, pois hoje, não recebeu nenhum retorno de exames pelo governo estadual.

Já o número de pacientes curados registrou aumento, agora são 77 pacientes curados da Covid-19, em Volta Redonda. O número de casos suspeitos está em 873, houve um aumento de 22 casos, de ontem, dia 21, para esta quarta-feira. O prefeito informou que 382 casos já foram descartados em Volta Redonda.

Internações suspeitas

Em relação ao número de pacientes internados com a suspeita da Covid-19, agora são 39 pacientes hospitalizados na rede pública e particular. Dos 39 internados, 26 estão em enfermarias e 13 estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo que dois pacientes estão na UTI da rede pública.

Confirmados internados

Segundo o prefeito Samuca Silva há seis pacientes confirmados internados em enfermarias com a Covid-19, apenas dois pacientes estão internados no Hospital Regional. Os demais confirmados na rede particular de Volta Redonda.