Volta Redonda confirma mais 28 casos de Covid-19 e número total chega a 162

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 16:07 horas

Houve um aumento de 17,2% de quarta-feira, dia 15, para esta quinta-feira, dia 16

Volta Redonda- O município registrou mais 28 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número total de infectados com chega a 162 confirmações. Registrando um aumento de 17,2% de quarta-feira, dia 15, para esta quinta-feira, dia 16.

O prefeito Samuca Silva atualizou os casos na tarde desta quinta-feira, dia 16, em uma live nas redes sociais. O número de suspeitos aumentou para 775 casos, que aguardam o resultado do exame, 379 casos já foram descartados.

Há três mortes suspeitas pela Covid-19, os pacientes estavam internados no Hospital Regional. Entretanto, os óbitos confirmados em Volta Redonda se mantêm em sete. O prefeito Samuca Silva informou ainda que há 27 pacientes internados com a suspeita da Covid-19, seis internados foram confirmados com a doença.

Samuca ainda destacou que há 57 pacientes que podem estar curados em Volta Redonda, os infectados já passaram pelo período de quarentena e não voltaram a apresentar os sintomas da doença, eles ainda serão testados para comprovar a possível cura.