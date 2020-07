Volta Redonda confirma mais três óbitos por coronavírus

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 19:38 horas

Município chega a 79 mortes pela doença; taxa de ocupação de leitos de UTI aumentou para 51%

Volta Redonda- O município confirmou mais três óbitos pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus neste domingo, dia 05, totalizando 79 mortes. As vítimas, eram uma mulher, de 44 anos, e dois idosos, de 77 e 94 anos, segundo o boletim epidemiológico. Ainda segundo o boletim, o município tem 1.920 casos confirmados e 7.820 notificados como suspeitos. Os recuperados são 1.439 e 2.788 exames deram negativos.

O boletim informou ainda que houve um aumento de 0,80% dos casos notificados de ontem, dia 04, para hoje. A ocupação de leitos do Hospital de Campanha está em 14% e 51% dos leitos de UTI da rede pública municipal, sem contar o Hospital Regional, estão ocupados. A rede pública municipal tem mais de 50 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) no total, sendo 27 deles isolados para paciente com Covid e, destes 51% estão ocupados.

O prefeito Samuca Silva fez um comparativo no dia 07 do mês passado, quando 19 pacientes estavam ocupando leitos de UTI, e agora são 47 pacientes hospitalizados, sendo que 62% estão na rede pública. Em relação aos leitos de enfermaria no dia 07 de junho havia 56 pacientes internados e hoje são 94 pacientes, no total há 114 pacientes internados com Covid-19, em Volta Redonda, segundo o prefeito.

Vale ressaltar que esta alta na ocupação pode estar diretamente relacionada ao fato do Hospital Regional Zilda Arns não estar mais recebendo pacientes. A decisão foi tomada pela organização social que administra a unidade há 14 dias, após o governo do estado ter atrasado em três meses os repasses para manutenção do hospital. O governador do Estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel se comprometeu a acertar o repasse até a última sexta-feira, mas até este domingo o impasse continuava. A organização social sem receber o dinheiro e também sem receber pacientes.