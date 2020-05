Volta Redonda confirma mais uma morte por Covid-19 e outros seis casos confirmados da doença

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 16:14 horas

Há 428 pacientes recuperados do coronavírus, já o número de casos suspeitos/notificados está em 1.510

Volta Redonda- O município confirmou mais uma morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A vítima é uma idosa de 80 anos. O número total de óbitos está em 19 com a taxa de mortalidade em 3%, de acordo com o prefeito Samuca Silva, que atualizou os dados na tarde desta sexta-feira, dia 8, em uma transmissão ao vivo, nas redes sociais.

De ontem, dia 7, para hoje, dia 8, houve o aumento de seis casos confirmados do novo coronavírus, totalizando 570 infectados em Volta Redonda. A boa notícia é que há 428 pacientes recuperados da doença. Já o número de casos suspeitos/notificados está em 1.510, todos os moradores que procuram as Unidades de Saúde, com algum sintoma da doença ficam em isolamento domiciliar.

Samuca Silva afirmou que todas as mortes ocorridas em Volta Redonda, as vítimas pertenciam ao grupo de risco do novo coronavírus, 18 pacientes tinham mais de 60 anos e um paciente, de 59 anos, possuía comorbidade, hipertensão.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, explicou que só entra na estatística da prefeitura de Volta Redonda os óbitos confirmados da Covid-19. As mortes suspeitas ficam aguardando o parecer laboratorial do Lacen, no Rio de Janeiro, para entrar na estatística da cidade.

O prefeito comentou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está em 27% na rede pública municipal. E o nível de ocupação do Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira, é de 5.26%, e teve uma variação de 1% de ontem para hoje.