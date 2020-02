Volta Redonda descarta caso de coronavírus

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 18:11 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda descartou a existência de caso suspeito de coronavírus na cidade. Em nota oficial, a Divisão da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Volta Redonda, informou que não há casos suspeitos de Novo Coronavírus (COVID-19), de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Uma paciente de 70 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Santo Agostinho, com sintomas respiratórios leves de início há 29 dias e com histórico de viagem para a Europa.

Portanto, segundo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, a paciente não se enquadra como caso suspeito, uma vez que, o aparecimento dos sintomas foi superior aos 14 dias estabelecidos na definição de caso.