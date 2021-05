Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 10:42 horas

Aumento acima do esperado no preço de insumos e outros e queda no número de passageiros forçaram a medida

Sul Fluminense – A prefeitura de Volta Redonda baixou, nesta sexta-feira, decreto reajustando o valor das passagens nos municípios para R$ 4,20 a partir de 23 de maio. A prefeitura de Barra Mansa publicou reajustando a tarifa para R$ 4,40 a partir de 28 de maio. A medida foi tomada cerca de quatro anos depois do último reajuste em Volta Redonda, em 2017, e cinco depois do de Barra Mansa, por ocasião da licitação do transporte coletivo, em 2016.

O setor de transporte coletivo, representado pelo SindPass, apresentou dados esclarecendo que a receita das passagens estava sendo insuficiente para o equilíbrio econômico-financeiro das empresas.

A redução na quantidade de passageiros, por causa da pandemia de Covid-19, acabou por agravar um problema que já existia devido aos aumentos acima do esperado nos preços do óleo diesel e outros insumos. O caso atingiu proporções nacionais, tanto que mais de cem prefeitos participantes da 80ª Reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), realizada de forma virtual na quinta-feira (dia 20), aprovaram uma ampla mobilização nacional dos gestores municipais em favor da reestruturação dos atuais serviços de Transporte Público Urbano.

Na região, o SindPass, que representa as empresas de ônibus, já havia alertado várias vezes que o desequilíbrio entre receitas e despesas poderia levar o sistema de transporte público ao colapso, tanto que houve atraso e pagamento parcelado de salários dos rodoviários, o que levou os profissionais do setor a se mobilizarem para paralisar os serviços.

Por Miguel Silveira e Paulo Moreira