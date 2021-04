Volta Redonda recebe novas doses de vacinas neste domingo, dia 25

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 13:51 horas

Segundo a SMS, vacinação será retomada nesta segunda-feira, dia 26

Volta Redonda – A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, atrav√©s da Secretaria Municipal de Sa√ļde (SMS), informou, no in√≠cio da tarde deste domingo, dia 25, que recebeu nova remessa da vacina contra a Covid-19 AztraZeneca/Oxford pela manh√£. Ao todo, 7320 doses chegaram ao munic√≠pio. Com a nova remessa do imunizante, a prefeitura dar√° continuidade para a vacina√ß√£o da primeira dose nas unidades de sa√ļde, a partir desta segunda-feira, dia 26, e em sistema drive-thru na ter√ßa-feira, dia 27.

As segundas doses da vacina AstraZeneca tamb√©m continuar√£o a ser aplicadas nas Unidades de Sa√ļde, de segunda a sexta-feira, das 8 √†s 16 horas.

Confira a programa√ß√£o para esta semana, divulgada pela Secretaria de Sa√ļde.

Segunda-feira – dia 26

Local: Unidades de Sa√ļde

Hor√°rio: 8 h √°s 16 h

РProfissionais de força de segurança (conclusão da vacinação desta categoria)

– Idosos com 65 anos e acima

Terça-feira Рdia 27

Primeira dose

Drive thru na Ilha S√£o Jo√£o

– Idosos 64 anos e acima desta idade (Covid-19)

РHorário: 8h30 às 16 h

Há orientação que homens deem preferência pela manhã e mulheres à tarde.

Quarta-feira – dia 28

Local: Unidades de Sa√ļde

Hor√°rio: 8 h √°s 16 h

– Idosos de 64 anos e acima desta idade

Na quarta-feira, dia 28, também será iniciada a vacinação das pessoas com 63 anos. Como o grupo é numeroso, será informada posteriormente a distribuição das pessoas desta faixa etária entre quarta, quinta e sexta-feira.

Vacinação segunda dose da Vacina Coronavac

A Secretaria de Sa√ļde (SMS) tamb√©m informou, na manh√£ deste domingo, dia 25, que recebeu 1.140 doses da vacina Coronavac. Em nota, a SMS ressaltou que este n√ļmero de doses √© insuficiente para atender todas as segundas doses agendadas. Mas, mesmo assim, retomar√° nesta segunda-feira, dia 26, a aplica√ß√£o da segunda dose para idosos com 75 anos ou mais que aguardam a segunda dose.

A vacinação ocorrerá em dois locais: Colégio Municipal João XXIII, no bairro Retiro e no Acesso Branco Estádio da Cidadania, bairro Aterrado.

Para a vacinação, as pessoas com mais de 75 anos, que aguardam a segunda dose, devem levar o cartão de vacinação com a primeira dose, comprovante de residência e CPF.

Ap√≥s a vacina√ß√£o desse grupo, ser√° feita a avalia√ß√£o do n√ļmero de doses para, se houver doses de Coronavac, disponibilizar para as pessoas abaixo de 75 anos a partir de ter√ßa feira, dia 27, ou aguardar nova remessa.

A SMS alerta também que não serão aplicadas, nestes dois locais, primeira dose de vacinas. O atendimento é exclusivo para a segunda dose da Vacina Coronavac.