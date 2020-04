Volta Redonda registra um novo caso de Covid-19 e número total chega a 70

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 17:47 horas

Volta Redonda- O município registrou mais um caso confirmado com à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número total de confirmados na cidade chega a 70.

Além disso, há 554 casos suspeitos, que aguardam resultado do exame para o coronavírus. Os dados foram atualizados pelo prefeito Samuca Silva na tarde desta quarta-feira (08), através de áudio compartilhado nas redes sociais.

Volta Redonda tem três mortes por coronavírus, quatro mortes sob suspeita da doença. O prefeito disse que há cinco pacientes internados, quatro estão com a suspeita da Covid-19, e em um paciente, a doença já foi confirmada.

O prefeito reforçou o pedido de isolamento social a toda população e destacou as medidas que vem sendo adotadas pelo governador do Rio, Wilson Witzel, que classificou nesta semana Volta Redonda como uma cidade como ‘quente’ para o contágio do vírus.