Volta Redonda registra criação de 2.888 postos de trabalho até outubro de 2021

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2021, 18:13 horas

Dado é o mais recente divulgado pelo Caged; setor industrial é o que mais gerou empregos na cidade, nos dez primeiros meses do ano

Volta Redonda – Entre janeiro e outubro de 2021, Volta Redonda registrou a criação de 2.888 postos de trabalho. O número reflete a diferença entre as 23.302 admissões e os 20.414 desligamentos registrados no período pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ao longo de todo o ano, a Indústria foi o setor que mais gerou empregos em Volta Redonda, com um saldo positivo de 1.340, seguido por Serviços (771), Comércio (571) e Construção (212). O único setor a apresentar saldo negativo no acumulado do ano foi o de Agropecuária, com seis demissões a mais do que admissões.

Em outubro, o setor do Comércio, com saldo positivo de 172, foi o que puxou o número de novos postos de trabalho, seguido pela Indústria com 93. Construção Civil e Serviços registraram queda; com 33 e 8 demissões. Agropecuária não teve admissões e nem desligamentos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, declarou no dia 2 de dezembro que os números do Caged mostram a consolidação da recuperação econômica, principalmente do Comércio, que no mês de outubro gerou o maior saldo positivo, com 172 admissões a mais do que demissões.

“O Comércio, que foi bastante afetado pela pandemia, mas que já vinha mostrando uma recuperação ao longo do ano, agora neste mês a consolidou. Acreditamos que possa ser pela proximidade do Natal e a abertura de novas lojas, como é o caso de uma grande rede de magazines que está abrindo sua segunda loja em Volta Redonda”, destacou.

No Brasil

Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) registraram saldo positivo do emprego com carteira assinada em outubro em 253.083 postos de trabalho. No acumulado de janeiro a outubro de 2021, o saldo é de mais de 2,6 milhões de novas vagas de emprego.

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, destaca que o Caged manteve o saldo positivo no emprego formal desde janeiro, uma demonstração clara da recuperação formal da economia.

“Apenas neste ano, mesmo com os efeitos ainda do ‘fique em casa, a economia a gente vê depois’, conseguimos gerar mais de 2,6 milhões de novos postos formais de trabalho”, celebrou. De julho de 2020 a outubro de 2021, período de retomada do emprego formal, foi anunciado saldo positivo de 3.852.591 novas vagas. “Além disso, desde o início do governo do Presidente Jair Bolsonaro, de janeiro de 2019 a outubro de 2021 já são 3,0 milhões de novas vagas”, exaltou.

Onyx ressaltou também que a pasta está desenvolvendo programas que irão aumentar significativamente a ocupação no Brasil. “Temos milhões de jovens hoje que não estudam a nem trabalham. Vamos ter um olhar especial para esse público”, completou.

O setor de Serviços foi o grande destaque do mês, com a geração de mais de 144.641 mil novos postos de trabalho formais, distribuídos principalmente nas atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (71.258). Destaque também para alojamento e alimentação (32.861), administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde e serviços sociais (14.338).

O segundo maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de comércio, com saldo de 70.355 mil novos postos de trabalho formais.

O setor de indústria teve um saldo no mês de outubro de 26.697 mil novas vagas formais de trabalho. A construção apresentou 17.236 novas vagas de emprego.