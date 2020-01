Volta Redonda registra o quarto homicídio em 4 dias

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 22:25 horas

Crime aconteceu no bairro Jardim Cidade do Aço

Volta Redonda- O município registou o quarto homicídio em 04 dias. Na noite desta terça-feira (07), um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros, na servidão B-1, Rua Frei Henrique Soares, no bairro Jardim Cidade do Aço. A Polícia Militar está no local e a perícia da Polícia Civil foi chamada. O corpo será removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Volta Redonda.

O terceiro assassinato foi registrado na noite de segunda-feira (06), João Paulo Fernandes Pereira, de 23 anos, foi morto a tiros, na Rua Aracaju, no bairro Santo Agostinho. A vítima foi atingida por aproximadamente 20 disparos de arma de fogo de calibre 9mm e 38. Várias cápsulas foram encontradas próximo ao corpo da vítima.

O segundo homicídio ocorreu no domingo (05), Vitor de Carvalho Silva, de 20 anos, foi assassinado a tiros, na Estrada União, no bairro Retiro. O primeiro homicídio foi registrado no sábado (04), no bairro Caieiras, um homem foi morto a tiros na Rua Roquete Pinto, próximo a uma quadra poliesportiva.