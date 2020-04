Volta Redonda tem 148 pacientes recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 16:21 horas

Houve um aumento de 12 pacientes recuperados nas últimas 24 horas no município

Volta Redonda- O número de pacientes recuperados da Covid-19 aumentou de 136 para 148, em Volta Redonda, ou seja, houve um aumento de 12 pacientes, nas últimas 24 horas. Os dados foram atualizados na tarde desta segunda-feira, dia 27, pelo prefeito Samuca Silva, em uma live nas redes sociais.

O prefeito informou que o número de mortes por Covid-19 continua em 10 casos, em Volta Redonda, contrariando os dados informados pela Secretaria Estadual de Saúde, em seu último boletim.

Entretanto, o número de infectados registrou um pequeno aumento de mais quatro pessoas, tendo no total, 312 pacientes contaminados pelo novo coronavírus. No domingo, dia 26, eram 308 infectados.

Já o número de suspeitos/notificados está em 1.004 casos, que aguardam o resultado do exame, 386 resultados já foram descartados. Em relação as internações, Samuca Silva, disse que no momento há 55 pacientes internados na rede pública e privada no município. Dos 55 pacientes, 28 estão em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 27 pacientes em enfermarias.