Volta Redonda tem 38 pacientes internados em hospitais públicos e privados

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 22:39 horas

Hospital Regional não informou os dados com o número de pacientes da região internados com a Covid-19

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE divulga nesta segunda-feira, dia 27, o resumo das internações de pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19. O total de pacientes internados nas últimas 24 horas chega a 38 em hospitais das redes pública e privadas de Volta Redonda. Não houve óbitos neste período.

O jornal não teve acesso aos dados do Hospital Regional, relativos aos pacientes da região que estão internados na unidade. Somente foi informado que a maioria absoluta é do Grande Rio ou da Baixada Fluminense.

A Secretaria Estadual de Saúde informou nesta segunda-feira que o Hospital Regional está com 75% da UTI ocupada, por 80 pacientes internados com sintomas graves da Covid-19. Os leitos de enfermaria estão com 74% de sua ocupação preenchida, com 149 pacientes (ver reportagem na página 5). Mas não passou os dados sobre os pacientes da região.

A Santa Casa de Barra Mansa também não informou os dados. Por isso, em virtude da adaptação de alguns órgãos de saúde, o DIÁRIO DO VALE vai aguardar até hoje para obter as informações sobre o número de pacientes com a Covid-19, internados em cada hospital da região. Caso não obtenha, o jornal vai divulgar um selo informando quais hospitais e secretarias de saúde se negaram a passar o levantamento.

Atualizando

Resumo de hoje, das últimas 24 horas :

– Hospital das Clínicas – Hoje com 16 internados, sendo 03 em UTI em VM (Ventilação Mecânica) e 13 em enfermaria, em ar ambiente. Sem óbitos ou transferências nas últimas 24 horas.

– Hospital São João Batista – Sem pacientes internados hoje.

– Hospital da Unimed – Hoje tem 19 pacientes internados. São 07 em enfermaria, com 01 confirmado e 06 suspeitos. São 10 em CTI, sendo 03 confirmados. Tem 02 suspeitos na UTI neonatal.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 03 internados suspeitos, em ar ambiente, em enfermaria. Sem pacientes na UTI respiratória.

– HINJA – Mantém somente 01 recém-nascido suspeito. Sem óbitos ou transferências.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 38

– Total internados em CTI com VM: 09

– Total internados em CTI sem VM: 06

– Total internados em Enfermaria: 23

– Resumo de óbitos de VR – zero nas últimas 24 horas.

– Total de 13 óbitos, sendo 11 confirmados pelo governo do Estado e 10 pela prefeitura.

*Hospital Regional não informou os dados.