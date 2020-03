Volta Redonda tem cinco casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 16:17 horas

Cidade também tem três mortes com sintomas do vírus, que aguardam confirmação

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou que o município tem cinco casos confirmados de Covid-19.Trata-se de um homem, que mora em Volta Redonda, mas está no Rio. Ele está em isolamento domiciliar, assim como os outros quatro casos. Segundo o prefeito, todos os pacientes estão em casa e passam bem.

Também há três casos de pessoas que morreram com sintomas semelhantes aos do vírus, que aguardam confirmação laboratorial. A morte do terceiro caso que está sendo investigada por suspeita do Covid-19 ocorreu no Hospital do Retiro. Os outros dois pacientes que morreram com sintomas da doença estavam internados no Hospital São João Batista. Eles eram irmãos e estavam em isolamento.

Casos confirmados

O prefeito disse que todos os cinco casos confirmados para o novo coronavírus estão em isolamento domiciliar e passam bem. Familiares estão sendo monitorados.

Em investigação

No início da noite de ontem foi divulgado que uma idosa de 67 anos morreu no Hospital São João Batista, com sintomas do novo coronavírus. A idosa é irmã de um paciente de 66 anos que morreu neste sábado,dia 21, também com sintomas do Covid-19

Ainda precisam sair os resultados dos exames enviados ao Lacen (Laboratório Central Noel Nutels), no Rio, para comprovar a causa da morte. Os exames demoram cerca de dez dias para ficarem prontos.

Os irmãos viajaram recentemente para Minas, mas não há registro de contato com pessoas diagnosticadas com o Novo Coronavírus. No entanto, há a possibilidade de esses dois casos serem de H1N1, que tem sintomas semelhantes ao Covid-19 e também é mais perigoso para pessoas com mais de 60 anos ou que tenham imunidade reduzida.