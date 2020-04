Volta Redonda tem mais 20 casos e chega a 210 infectados por Covid-19

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 16:14 horas

Volta Redonda- O município registrou mais 20 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número total de infectados chega a 210 casos, em Volta Redonda. Com os novos dados, houve um aumento de 9,52% de sábado, dia 18, para esta segunda-feira, dia 20.

O número de suspeitos aumentou de 800 para 836 casos, que aguardam o resultado do exame. O prefeito Samuca Silva atualizou os dados na tarde desta segunda-feira, dia 20, em uma live nas redes sociais.

Samuca destacou que há 36 pacientes internados com a suspeita da doença na rede pública e privada. Dos internados oito foram confirmados com a Covid-19.

– Dos 36 internados, 31 estão em enfermarias, sendo cinco na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), na rede particular. Na rede pública tem sete pacientes na enfermaria e apenas um na UTI em Volta Redonda- comentou Samuca, que acrescentou que o número de mortes confirmadas por Covid-19 se mantém em sete.

O prefeito ainda ressaltou que há 75 pacientes curados do coronavírus no município. Em relação ao decreto municipal do uso obrigatório de máscaras, Samuca disse que foram distribuídas nesta segunda-feira, 5.500 unidades à população pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito informou que a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) fez as doações das máscaras também para os servidores públicos de Volta Redonda. A doação das máscaras deve continuar ao longo da semana para os moradores que ainda não tem. Samuca reforçou a importância da utilização da máscara nas ruas e as medidas de higienização.