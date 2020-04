Volta Redonda tem mais doze casos e chega a 174 confirmados de coronavírus

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 16:16 horas

Hospital de Campanha começa a funcionar na terça-feira, dia 21, segundo o prefeito Samuca Silva

Volta Redonda- O município registrou mais 12 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número total de infectados chega a 174 casos, em Volta Redonda. Com os novos dados, houve um aumento de 6,89% de quinta-feira, dia 16, para esta sexta-feira, dia 17.

O número de suspeitos aumentou de 775 para 800 casos, que aguardam o resultado do exame, 379 casos já foram descartados. O número de mortes por coronavírus se mantém em sete. Há três mortes suspeitas no município. O prefeito Samuca Silva atualizou os dados na tarde desta sexta-feira, nas redes sociais.

Samuca ainda destacou que nesta terça-feira, dia 21, o Hospital de Campanha vai começar a funcionar em Volta Redonda. O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, disse que há 31 pacientes internados com a suspeita da doença na rede pública e particular do município. Desses pacientes internados, seis foram diagnosticados com o novo coronavírus.