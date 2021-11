Volta Redonda terá Agência de Desenvolvimento Econômico até o fim do ano

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 18:44 horas

Anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, durante evento com a presença do prefeito Neto, para apresentação do SuperaRJ

Volta Redonda – O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah, esteve em Volta Redonda na tarde desta sexta-feira, dia 05, a convite do prefeito Antônio Francisco Neto. Durante evento, na CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), para apresentar a contadores e empresários o programa estadual SuperaRJ, ele anunciou a implantação de uma Agência de Desenvolvimento Econômico, para atender os empreendedores do município.

O secretário explicou que a rapidez do prefeito Neto em disponibilizar o espaço para a implantação da agência garantiu a Volta Redonda um dos primeiros lugares entre as 13 cidades que vão receber o projeto do governo do estado. A Agência de Desenvolvimento Econômico, que ficará em local com 120 metros quadrados no shopping Park Sul, vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), AgeRio (Agência Estadual de Fomento), Jucerja (Junta Comercial), além de órgãos municipais.

Após o evento na CDL, Neto, Vinícius Farah e secretários municipais estiveram no shopping Park Sul para conhecer a área que vai abrigar a agência estadual. A visita foi guiada pelo superintendente do shopping Park Sul, Alfredo Zanota, que também acompanhou a apresentação do programa SuperaRJ.

Vinícius Farah iniciou sua fala ressaltando a importância do prefeito Neto como prefeito reconhecido do cenário nacional e ressaltou que a história de Volta Redonda se confunde com a dele. “Neto é incansável na busca por parcerias com o governo do estado que beneficiam, principalmente, o desenvolvimento econômico da cidade, gerando receita, emprego e renda”, afirmou.

Neto agradeceu ao governador Cláudio Castro por mais esta parceria com Volta Redonda e comemorou ainda a aprovação de Lei Estadual na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) que permite que Volta Redonda oferece incentivos fiscais para que novas indústrias se instalem no município e também para as que já atuam na cidade.

— Quero ressaltar a importância do SuperaRJ, programa do governo do estado que ajuda os pequenos, médios e grandes empresários da cidade, oferecendo linhas de crédito. A medida é fundamental para tentar restabelecer a economia do município no período de pós-pandemia da Covid-1 — falou, lembrando que até o mês passado os empresários de Volta Redonda tiveram mais de R$ 2 milhões em empréstimos aprovados, e R$ 600 mil já liberados pelo Supera RJ.

Esclarecendo o SuperaRJ

O evento na CDL reuniu cerca de cem pessoas entre empresários e contadores que ouviram a explicação dos presidentes da AgeRio, André Vila Verde, e da Codim, Júlio César Andrade, sobre o programa. O SuperaRJ oferece duas modalidades de incentivo: uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para Microempreendedores Individuais (MEIs) e profissionais autônomos e informais; e outra linha de até R$ 50 mil para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela AgeRio.

O presidente da CDL, Gilson de Castro, ressaltou que o incentivo é fundamental para a recuperação do comércio na cidade.: “A pandemia foi muito prejudicial para os empresários e o SuperaRJ vai ajudar na recuperação dos negócios e na programação de investimentos para 2022”, disse.

Também participaram do evento o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Juanes Silveira; os secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré; de Ação Comunitária, Munir Francisco; da Mulher e Direitos Humanos, Glória Amorim; da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchôa; e ainda o gestor do Banco da Cidadania, Fernando Martins; o coordenador da Casa do Empreendedor, Haroldo Fernandes; a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez; e o assessor da prefeitura Deley de Oliveira.