Voltaço derrota Olaria por 3 a 0 e conquista série A2

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 21:01 horas

Time volta à elite do estadual em 2023; gols foram de Caio Vitor, Pedrinho e Davison

Volta Redonda – O Volta Redonda está de volta para a 1° divisão do Campeonato Carioca. O Esquadrão de Aço venceu o Olaria por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, dia 25, no Raulino de Oliveira, conquistou o título da A2 e o acesso para a Série A1 do Estadual.

Caio Vitor, Pedrinho e Davison marcaram os gols da vitória do Esquadrão de Aço.

O próximo jogo do Voltaço será diante da Aparecidense-GO, segunda-feira, dia 29, às 20h, também no estádio Raulino de Oliveira, pela 2° rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Pressionando desde o apito inicial, o Voltaço acertou a trave do Olaria aos seis minutos, após belo chute de Mauro Gabriel da entrada da área.

Os visitantes responderam com o atacante Matheus, que cabeceou com perigo, mas parou em grande defesa de Dida.

O Volta Redonda seguiu melhor e chegou ao gol com Caio Vitor, que completou para o fundo das redes cruzamento de Wellington Silva, abrindo o placar aos 30 minutos.

Precisando de mais um gol, o Volta Redonda manteve a pressão na volta do intervalo e chegou ao segundo aos 13 minutos, com Pedrinho, de pênalti. E não parou por aí. Davison, aos 26 minutos, ampliou a vantagem do Esquadrão de Aço e decretou a vitória tricolor.

Campeonato Carioca A2 – 2° jogo da final

Volta Redonda 3×0 Olaria

(25/08/22 – estádio Raulino de Oliveira – 19h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Davison, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra, Mauro Gabriel (Bruno Gallo) e Caio Vitor (Matheus Alessandro); Igor Bolt (Lelê), Pedrinho e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Caio Vitor, Pedrinho e Davison

Cartão amarelo: Caio Vitor

Público presente: 1817 (1517 pagantes)

Renda: R$ 13.410,00