Voltaço e Athletic divulgam escalações para confronto da quinta rodada da Série B

Belo Horizonte – O Volta Redonda e o Athletic se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Independência, em partida válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes divulgaram na tarde deste domingo (27) as escalações para o confronto.

O Voltaço vai a campo com: Jean Drosny, Jhonny, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia, Sanchez, André Luiz, Robinho, Luciano, Mirandinha, Vitinho e Bruno Santos.

Já o Athletic será formado por: Jefferson Luis, Wesley, Edson M., Sidimar, Gelado, Sandry, Amorim, D. Braga, Max, Ezequiel e Neto Costa. A equipe será comandada pelo técnico Roger Silva.