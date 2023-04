Voltaço é goleado e dá adeus à Copa do Brasil

Matéria publicada em 27 de abril de 2023, 21:24 horas

Tricolor de Aço foi superado por 4 a 0 pelo Bahia em partida disputada na Arena Fonte Nova

Salvador – O Volta Redonda foi goleado pelo Bahia por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (27), e está eliminado da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os gols foram marcados todos no segundo tempo: Arthur Sales, duas vezes, Victor Jacaré e Cauly.

Com o resultado negativo, o Voltaço reúne forças para disputar a Série C do Brasileirão. O time enfrenta o Pouso Alegre (MG), na próxima terça-feira (2), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

O Voltaço entrou em campo com a desvantagem de um gol, por ter perdido por 2 a 1 no jogo de ida, no Raulino de Oliveira. A primeira etapa começou com o Bahia criando chances de abrir o placar, mas o goleiro Vinícius Dias apareceu.

Após o quase gol e ótima defesa de Vinícius, o Voltaço assustou em bola lançada por Bruno Barra, mas que Samuel Granada não conseguiu aproveitar.

Aos 26 minutos, o Voltaço quase estreou o marcador. Em um bate-rebate na área adversária, a zaga baiana conseguiu bloquear os chutes de Berguinho e Samuel Granada.

Após o intervalo, o Bahia pressionou mais e acabou conseguindo encontrar os gols, ampliando sua vantagem. Aos 11, o lateral Vitor Jacaré toca para Cauly, que desvia a bola e mata o goleiro Vinícius.

O Volta Redonda acabou dando mais espaço ao adversário, na tentativa de marcar gols, mas acabou sofrendo. Aos 22 minutos, Ademir cruzou e encontrou Arthur Sales na área que fez 2 a 0.

Cinco minutos depois, Bruno Barra tocou com o cotovelo na bola dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, convertido por Vitor Jacaré, 3 a 0.

Com larga desvantagem, o Voltaço se desmotivou e o Bahia encontrou seu “golpe de misericórdia”. Cruzamento de Ademir para Yago Felipe, que venceu o goleiro Vinícius, a zaga bloqueou, mas a bola acabou sobrando para Arthur Salles finalizar o placar.