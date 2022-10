Voltaço é pentacampeão da Copa Rio

Matéria publicada em 15 de outubro de 2022, 17:25 horas

Esquadrão de Aço empatou por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ e conquistou de forma invicta o título

Volta Redonda – O Voltaço conquistou o pentacampeonato da Copa Rio e segue sendo o clube que mais vezes venceu a competição. Neste sábado, dia 15, o Esquadrão de Aço empatou por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ no Luso Brasileiro, pelo segundo jogo da final, fez 4 a 1 no agregado e sagrou-se campeão de forma invicta.

O atacante Lelê marcou o gol do Voltaço e Douglas Skilo anotou para os donos da casa.

O jogo

Precisando desfazer a vantagem do Volta Redonda, a Portuguesa iniciou pressionando e abriu o placar aos seis minutos com Douglas Skilo.

Os donos da casa ficaram com um jogador a menos aos 15 minutos porque Emerson Carioca recebeu cartão vermelho direto, após dar uma cotovelada no zagueiro Iran em uma disputa de bola. Com a vantagem numérica, o Volta Redonda passou a atacar mais e quase chegou ao empate em cobrança de falta de Pedrinho, que George fez grande defesa.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada. O Voltaço quase marcou novamente em cobrança de falta de Pedrinho, que parou mais uma vez em grande defesa de George. Já a Portuguesa respondeu com Rafael Pernão, que finalizou com muito perigo.

O Volta Redonda chegou ao empate aos 15 minutos com o atacante Lelê, que bateu no cantinho para marcar o seu 16° gol no ano. O segundo do Esquadrão de Aço quase saiu aos 38 minutos com Bruno Santos, mas George fez grande defesa em chute do atacante tricolor. Fim de jogo no Luso Brasileiro: Portuguesa-RJ 1×1 Volta Redonda.

Ficha Técnica

Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo (Ailton); Bruno Barra, Henrique Silva (Bruno Gallo) e Caio Vitor (Luciano Naninho); Matheus Alessandro (Igor Bolt), Pedrinho (Bruno Santos) e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Douglas Skilo (POR); Lelê (VRE)

Cartão amarelo: João Paulo e Marcão (POR); Henrique (VRE)

Cartão vermelho: Emerson Carioca (POR)

Público presente: 1.600 (1.500 pagantes)

Renda: R$ 15.370,00