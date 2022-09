Voltaço goleia o Maricá por 5 a 1 e avança para as quartas da Copa Rio

Matéria publicada em 7 de setembro de 2022, 18:15 horas

Pedrinho, Caio Vitor, Matheus Alessandro, Wendson e Bruno Santos marcaram os gols do Voltaço

Volta Redonda – O Voltaço goleou o Maricá por 5 a 1 na tarde desta quarta-feira, dia 7, no estádio Raulino de Oliveira, e se classificou para as quartas da final da Copa Rio 2022.

O adversário da próxima fase será o Paduano e o primeiro jogo está marcado para quarta-feira, dia 14, às 15h, em Moça Bonita.

Antes, o Esquadrão de Aço enfrenta o Mirassol-SP, domingo, dia 11, às 19h, no estádio José Maria de Campos, pela 4° rodada da segunda fase da Série C.

O jogo

O jogo começou muito movimentado. Aos três minutos, Pedrinho abriu o placar para o Volta Redonda. O Maricá respondeu rápido e igualou o marcador aos sete, com Badola.

Aos 16 minutos, os visitantes ficaram com um jogador a menos, porque Filipe segurou o atacante Pedrinho, impedindo que o atacante Pedrinho entrasse livre na área, e recebeu cartão vermelho direto. O camisa 10 tricolor bateu a falta e acertou a trave de Júlio César.

Com um a mais, o Voltaço passou a encurralar o adversário no campo de defesa, porém, só chegou ao segundo aos dez minutos da segunda etapa, com Caio Vitor. O terceiro não demorou a sair e veio com Matheus Alessandro aos 18 minutos, no seu primeiro toque após entrar no jogo.

A vitória tricolor virou goleada aos 30 minutos, com Wendson, que bateu cruzado para marcar o quarto. Dois minutos depois, o artilheiro Bruno Santos também deixou o dele, fechando a goleada tricolor no Raulino de Oliveira. Volta Redonda 5×1 Maricá.

Copa Rio 2022 – 2° jogo das oitavas de final

Volta Redonda 5×1 Maricá

(07/09/22 – estádio Raulino de Oliveira – 16h)

Volta Redonda: Vinícius Dias; Júlio Amorim, Davison, Thomas Kayck e Luiz Paulo (Aílton); Danrley, Henrique Silva (Bruno Gallo) e Caio Vitor (Matheus Alessandro); Igor Bolt (Wendson); Pedrinho (Natan) e Bruno Santos. Técnico: Vitor Fortes.

Gol: Pedrinho, Caio Vitor, Matheus Alessandro, Wendson e Bruno Santos

Cartão amarelo: Thomas Kayck

Foto: Pedro Borges/VRFC