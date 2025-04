Voltaço perde para o Athletic e é o lanterna da Série B

Belo Horizonte – O Voltaço perdeu para o Athletic-MG por 2 a 1, neste domingo (27), pela quinta rodada da Série B do Brasileirão. O jogo, entre duas equipes que ainda não tinham vencido na Segundona, era um duelo direto para sair da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Rogério Corrêa teve três novidades: o volante André Luiz, o meia Luciano Naninho e o atacante Mirandinha substituíram Pierre, suspenso, e PK e MV, lesionados.

A partida começou com 10 minutos de atraso, porque o Volta Redonda precisou trocar o short cinza pelo branco, a pedido da arbitragem, para não confundir com o uniforme do rival. Com a bola rolando, o Athletic começou melhor. No primeiro minuto, já obrigou o goleiro Jean Drosny a uma defesa difícil. E aos dois minutos, abriu o placar: Neto Costa recebeu em profundidade, bateu cruzado de canhota e fez 1 a 0. Em desvantagem, o Volta Redonda encontrou dificuldades no ataque. As melhores chances foram em chutes de fora da área de Luciano Naninho e em um cabeceio de Mirandinha.

No segundo tempo, o Volta Redonda tentou ser mais ofensivo, com a aproximação do volante Robinho, que levou perigo ao goleiro Jefferson Luís. Mas, ao tentar atacar, deu espaços. Aos 27 minutos, Gabriel Pinheiro tocou a mão na bola dentro da área. Neto Costa bateu no meio gol e ampliou a vantagem mineira. Aos 37, Martinez foi expulso e deixou o Athletic com um a menos. O Voltaço, então, se lançou ao ataque. Aos 42, teve um gol anulado, de Marquinhos, por impedimento. E aos 52, enfim, marcou pela primeira vez na Segundona, com Gabriel Pinheiro.

Com a derrota por 2 a 1, o Voltaço ocupa agora a 20ª posição da Série B, com 1 ponto. Já o Athletic conquistou a primeira vitória e deixou a zona de rebaixamento, subindo para o 16º lugar, com 3 pontos. O próximo compromisso do Volta Redonda será no sábado (3), às 20h30, contra o Paysandu, no Raulino de Oliveira.