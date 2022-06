Matéria publicada em 16 de junho de 2022, 16:57 horas

Saquarema – O Volta Redonda venceu o Macaé por 2 a 1, de virada em Saquarema, e conquistou a Taça Santos Dumont. Com isso, o tricolor de aço garante sua vaga na elite do futebol fluminense no ano que vem. Em alguns momentos, mais detalhes sobre a partida.