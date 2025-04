VR: Homem é preso após furtar 47 barras de chocolate

Volta Redonda – Um homem de 49 anos foi preso na tarde deste domingo (20) por furtar 47 barras de chocolate de uma loja localizada na Rua 4-A, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, agentes faziam patrulhamento no bairro quando abordaram o suspeito, que demonstrava nervosismo. Durante a revista, os policiais encontraram uma mochila com as 47 barras de chocolate. O homem confessou o furto no local.

Ele foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso por furto.