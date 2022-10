Confira 6 erros que te impedem de crescer nas redes sociais

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 21:01 horas

Todos os dias muitas pessoas estão numa busca constante para ganhar notoriedade através das redes sociais. Como eu já falei em várias colunas aqui, milagres não existem e é preciso ousar, perder o medo e principalmente não se preocupar se será julgado ou não. Pense comigo, de qualquer forma vão julgar VOCÊ!

O primeiro erro é: PERFECCIONISMO

Se estiver preocupado que tudo esteja perfeito, ficar adiando porque não está achando bom, você só vai cada vez mais deixar para frente e vai acabar desanimando.

A busca pela perfeição impede que você tire seus projetos e sonhos do papel. E isso também está atrelado com o medo de ser julgado, de ter pouca visualização, de querer o melhor, mesmo começando. Mas é errado querer tudo perfeito? NÃO! Mas se isso te impede, faça assim mesmo, o importante é começar.

NÃO APARECER NAS REDES

Ahh Angélica, eu tenho vergonha. Larga essa vergonha pra lá, vai, faz!! Pessoas se conectam com pessoas, então você precisa aparecer.

NÃO TER NICHO

Quem quer falar sobre tudo, não fica bom em nada e não prende seu público, defina seu nicho.

NÃO SABER ONDE QUER CHEGAR

Tem gente que é assim, ahh vou começar a falar nas redes sociais e vamos ver o que vai dar. Não ter objetivo, não traçar metas, não saber quem você quer atingir e onde você quer chegar, não vai gerar resultado.

NÃO TER PERSONA DEFINIDA

Saiba exatamente com quem você quer falar, porque quem quer falar com todo mundo, acaba não falando com ninguém.

NÃO SER FREQUENTE

A frequência é a chave para o sucesso. Tenha constância, coloque uma rotina, exija de você! Se os números estiverem baixos, continue, não desanime, porque essa é a chave para o sucesso!