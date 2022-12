Quais foram as 10 Redes Sociais mais populares no Brasil em 2022? - Diário do Vale

Quais foram as 10 Redes Sociais mais populares no Brasil em 2022?

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2022, 19:11 horas

Com o fim do lockdown e as diversas mudanças no cenário e no marketing digital, descubra como alavancar a presença da sua empresa em 2023 entre os mais de 170 milhões de usuários dessas plataformas.

Como entrar no mercado digital e qual rede social escolher?

A mudança de tendências da internet vem punindo fortemente aqueles que não se adequam às exigências do mercado. A estratégia do início da década passada de focar em vídeos longos cheios de detalhes já é obsoleta, e as imagens e vídeos curtos hoje se tornaram a principal forma de gerar engajamento.

Com diversas empresas tradicionais perdendo seus postos de monopólio para startups modernas que se adequaram ao comportamento em massa dos usuários, fica claro que escolher onde e como atuar é essencial para o crescimento do seu negócio.

1- Whatsapp

A rede social mais utilizada do país, com mais de 165 milhões de usuários. Ela é extremamente importante para negócios que lidam serviços de entrega e a opção mais prática para serviços de suporte ao consumidor — principalmente através do Whatsapp Business.

O ideal é ter uma conta específica para o seu negócio e utilizando mensagens automáticas para facilitar a comunicação entre o cliente e a empresa, seja em restaurantes com delivery, venda de produtos ou FAC.

2- Youtube

O Youtube foi a segunda rede social mais utilizada no Brasil, com uma média de 138 milhões de usuários mensais.

A criação de um canal no Youtube é útil para postar vídeos que servem como vitrine para o seu negócio, mas existem outras que fazem o mesmo papel com mais engajamento e praticidade.

Criar e fazer a manutenção de um canal no Youtube, além de tudo, é bastante trabalhoso, por ser necessário manter uma frequência com vídeos longos — maiores do que um minuto — e gerando muito mais trabalho por um retorno, na maioria das vezes, menor.

3- Instagram

O Instagram, mesmo estando em terceira posição na lista, com seus 122 milhões de usuários, é a rede social mais importante para a grande maioria das empresas.

É nele que há a maior procura por perfis comerciais e é a rede social mais eficiente em mostrar a face da sua empresa no menor tempo e com mais resultado.

É a rede social mais consistente e prática: fazer uma página inicial forte, uma BIO, manter a frequência com os reels e stories é a porta de entrada para novos clientes.

4- Facebook

O Facebook, com seus 116 milhões de usuários, mesmo perdendo espaço para o Instagram e outras redes sociais mais novas, ainda se mostra extremamente impactante no meio digital.

É nela que há a maior quantidade de relacionamentos entre as pessoas e onde o engajamento direcionado possui mais força, é outra rede extremamente importante para ter em seu negócio. Além de possuir o Facebook Messenger, que é extremamente semelhante ao Whatsapp, mas completamente integrado ao Facebook.

O Facebook é outro lugar onde as pessoas procuram sua empresa e tiram as primeiras impressões. Ter uma boa página inicial e tráfego pago eficiente é uma das melhores opções de hoje. Ela, junto com o Instagram, são as que mais impactam e geram resultado em vendas.

5- TikTok

A mais jovem da lista, com quase 74 milhões de usuários mensais no Brasil.

Ela é um complemento extremamente recompensador de se manter ao lado da conta do Instagram: o conteúdo do reels pode ser postado em ambas as plataformas e aumentar ainda mais o alcance da sua loja.

É uma rede social relativamente fácil de se administrar e a sessão de vídeos curtos possui mais alcance do que a do Instagram, sendo uma boa maneira de redirecionar as pessoas a uma rede com mais informações, como Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.

6- LinkedIn

Falando nele, essa é a maior rede social especializada em recrutamento de funcionários e relações profissionais do mundo, tendo só no Brasil mais de 56 milhões de usuários.

Ela é uma das melhores opções quando o assunto é procurar novos funcionários qualificados e manter um perfil orgânico e saudável é muito importante para aumentar sua eficiência.

Além disso, ela também é onde muitas pessoas e empresas buscam informações mais profissionais e técnicas sobre a sua empresa. Manter ela ativa é importante para valorizar a autoridade, marca e valor do negócio.

7- Pinterest

O melhor lugar para buscar inspirações, seja qual for a ideia desejada. Atualmente possui cerca de 46 milhões de usuários mensais, com públicos majoritariamente feminino e com foco em moda, arquitetura, maquiagem, gastronomia, do-it-yourself e muito mais.

Para empresas relacionados a ramos mencionados ou semelhantes, é muito interessante fazer um Pinterest e postar os trabalhos da sua empresa, principalmente no caso de negócios relacionados a preparação de festas, casamentos, vestidos, trajes, etc.

8- Telegram

Com quase 42 milhões de usuários mensais, o Telegram é a melhor opção para distribuir informações entre os contatos da sua empresa.

As informações passadas nele possuem velocidade e segurança excepcionais e não há perda de qualidade e tamanho limite de arquivo como ocorre no Whatsapp e no Facebook Messenger.

9- Twitter

Uma rede social que já foi gigante, mas que mesmo após sua queda conseguiu se reerguer. Hoje trilha com 19 milhões de usuários twittando todos os meses, o Twitter é a principal plataforma de propagação de notícias da atualidade.

A criação de uma conta profissional no Twitter não é muito recomendada para pequenas empresas, já que conseguir destaque na plataforma é consideravelmente mais difícil do que nas demais e a convesão em vendas também é bem mais baixa.

10- Snapchat

Na última posição de lista temos o Snapchat, com números que variam entre os 7 e 8 milhões de usuários mensais.

Seu uso é efetivo principalmente na divulgação de eventos, mas não é uma rede social que vale o tempo e dinheiro de manter ativa a menos que o setor citado seja o ponto forte da sua empresa.