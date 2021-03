Matéria publicada em 22 de março de 2021, 12:22 horas

Resende – A concessionária Águas das Agulhas Negras, empresa responsável pelos serviços de saneamento básico no município de Resende, disponibilizou um tour virtual pela principal Estação de Tratamento de Água da cidade, a ETA Alegria. A iniciativa faz parte do projeto Olhar Ambiental 360º e permite a total imersão no ambiente de uma ETA por realidade virtual.

Dentro do ambiente virtual, o visitante poderá conhecer todos os processos utilizados para tornar a água do Rio Paraíba do Sul própria para o consumo humano, desde a sua captação até estar pronta para ser distribuída em todo o território atendido pela empresa.

O tour em 360º está disponível no site www.olharambiental360.com.br/resende. A interação pode ser experimentada através de qualquer dispositivo móvel (smartphone, tablet ou computador). Para uma experiência totalmente imersiva, o aparelho precisa ter o sensor giroscópio.

“O Olhar Ambiental 360º chega para ampliar a oportunidade de qualquer pessoa visitar uma Estação de Tratamento de Água, mesmo que a distância, sem perder o conteúdo, o dinamismo e a interatividade praticados na visita presencial. Além disso, temos o objetivo de levar conhecimento sobre o real cenário do saneamento em Resende e a atuação da concessionária diante dos compromissos assumidos com o município”, explicou o superintendente da Águas das Agulhas Negras, Gabriel Roberti.

A temática utilizada na visita virtual reforça a importância da preservação dos recursos hídricos, gerando sensibilização para a adoção de práticas sustentáveis, responsabilizando o ser humano no efetivo ciclo da água.

O sistema de abastecimento de água de Resende é composto por sete ETAs, com capacidade total para tratar cerca de 700 litros de água por segundo, percorrendo mais de 500 quilômetros de tubulação presente em todo o sistema de distribuição.

Resende consolida-se como a cidade que mais trata esgoto em toda a região Sul Fluminense, com o índice de 72% de cobertura para o tratamento do esgoto. O município conta com dez Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) em operação. Até 2022, esse percentual será elevado a 90%, com a implantação da ETE Ipiranga. Em breve, a empresa também disponibilizará o tour virtual por uma Estação de Tratamento de Esgoto.