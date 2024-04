Angra realiza mais um mutirão de catarata

Angra dos Reis – Neste sábado (27), no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, foram realizados os primeiros 105 exames pré-operatórios que marcam o início do primeiro Mutirão de Cirurgias de Catarata de Angra dos Reis em 2024. Os exames seguem neste domingo (28), com mais 210 pessoas agendadas. As cirurgias estão marcadas para os dias 29 e 30 de abril e 1º de maio, representando o engajamento da Prefeitura na luta contra a cegueira, em sintonia com o encerramento do mês de abril marrom, dedicado ao combate dessa condição.

Com a previsão de realizar um total de 420 cirurgias nesse mutirão, a ação tem como objetivo devolver aos pacientes a visão, possibilitando uma melhora na qualidade de vida. O cronograma da ação prevê 140 cirurgias programadas para o dia 29 de abril, 140 cirurgias marcadas para o dia 30 e 140 cirurgias agendadas para o dia 1º de maio. Os exames pós-operatórios serão realizados no dia dois de maio.

É importante destacar que os números de cirurgias podem variar devido a fatores como absenteísmo e suspensões por pressão alta.

Sobre o procedimento

A catarata, uma das principais causas de cegueira no mundo, tem sido alvo de atenção especial no município. Os procedimentos cirúrgicos, rápidos e seguros, são conduzidos por uma equipe de especialistas altamente capacitados, garantindo o máximo de cuidado e eficácia aos pacientes.

Os indivíduos encaminhados para as cirurgias passaram por avaliações prévias em suas unidades de saúde locais, sendo posteriormente referenciados a especialistas no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) ou no Centro de Especialidades Médicas do Parque das Palmeiras.